ＢＳフジは２７日、「ＢＳフジ４Ｋ」の放送を終了すると発表した。同日の取締役会で、来年１月が期限の事業免許の更新を行わないと決めた。放送終了日は調整中。２０１８年１２月に放送を開始した同チャンネルは高精細映像を生かした番組を提供してきたが、インターネット配信の拡大による視聴環境の変化や、事業費用と収入の採算が取れない厳しい状況などから「慎重に検討した結果」という。また、ＢＳテレ東も２７日、４Ｋ