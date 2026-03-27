サウジアラビアを訪問したウクライナのゼレンスキー大統領（中央左）＝26日（ウクライナ大統領府提供・ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は26日、米イスラエルと交戦するイランの無人機攻撃を受けているサウジアラビアを訪問した。サウジの実権を握るムハンマド皇太子と27日に会談し、中東情勢やエネルギー分野での協力について話し合った。会談に先立ち、両国は防衛協力に関する協定に署名した。