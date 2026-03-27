文科省文部科学省の有識者委員会は27日、人工知能（AI）を活用した科学研究の推進戦略を大筋でまとめた。研究に必要な共用計算機の能力などを2030年度までに10倍以上に増強。研究者のいる場所や分野を問わず、AIを駆使することが可能となる基盤づくりを目指すとした。文科省によると、主要国がAI利用を中核に据えた科学技術戦略を策定する中、24年時点で日本はAIに対する民間投資額が米国の100分の1、政府投資額は30分の1と少