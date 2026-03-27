兵庫県の内部告発問題に関連し、告発者の私的情報が県議に漏えいした問題で、神戸地検は２７日、地方公務員法（守秘義務）違反容疑で書類送検された井ノ本知明前総務部長を不起訴（起訴猶予）とした。井ノ本氏に漏えいを指示したなどとして、同地検に刑事告発されていた斎藤元彦知事と片山安孝前副知事については不起訴（嫌疑不十分）とした。同地検は、井ノ本氏の処分理由を「関係者のプライバシー性の高い情報が問題となって