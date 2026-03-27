「ソフトバンク−日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）日本ハム・達孝太投手が、先発する２８日のソフトバンク戦（ペイペイ）の好投を誓った。昨年１１月に新庄監督の指名で開幕３戦目の先発に内定していたが「キャンプ中ぐらい」に同２戦目への変更を告げられたという。「どこでも投げられるように早めの段階から準備はしていたので。別にどこが来ても丈夫かな」と泰然と構えた。この日が２２歳の誕生日。前日は宿