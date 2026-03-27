標高の高い山々に囲まれ、全国でも有数の温泉地の多さを誇る長野県。自然の景観に囲まれた温泉地や、古くから多くの人に親しまれてきた名湯など、多彩な温泉文化が根付いています。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい長野県の温泉」ランキングを紹介します！【6位までの全ラン