All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「京都府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：丹後王国「食のみやこ」（京丹後市）／49票西日本最大級の道の駅として知られる「丹後王国『食のみやこ』」。広大な敷地内には、自家製ソーセージやクラフト