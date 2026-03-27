2009年にアイドルグループ・SKE48に加入し、その後2014年にAKB48へ移籍。卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている木粼ゆりあさんの9年ぶりとなる3rd写真集「アップデート中」（撮影：前 康輔、税込3500円、扶桑社）がリリースされました。同写真集の帯コメントをお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一さんが執筆。写真集未収録の本人お気に入りカットも公開されました。【写真】乱れ髪がセクシーな木粼ゆりあ