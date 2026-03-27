モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月26日、自身のInstagramを更新。美脚とボディラインが際立つ姿で「池を紹介」する動画を公開しました。【動画】Cocomiの美しい脚＆ボディライン「池を紹介してるだけの動画ですね笑」Cocomiさんは「池を紹介してるだけの動画ですね笑。春風！」とつづり、1本の動画を投稿。ぴったりとしたタートルネックのトップスを着用し、美しいボディラインが強調されています。また、ショー