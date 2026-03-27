上海野生動物園で昨年8月に生まれた双子のジャイアントパンダ「芊然（チエンラン）」と「芊逸（チエンイー）」が先ごろ生後7カ月を迎えた。2頭がより自然環境に適応できるようにするため、動物園は25日から屋外での活動をスケジュールに加えた。25日午前9時、快晴となった上海野生動物園のパンダ館・屋外展示エリアでは、「芊然」と「芊逸」がすでに屋外で活動していた。上海野生動物園の動物管理部の責任