元乃木坂46でタレントの相楽伊織さんが、週刊SPA!（扶桑社）3月24・31日合併号で表紙を飾り、人気コーナー「美女地図」に登場しました。【写真】清楚なファッションで微笑む相楽伊織さん新生活が始まる春にお試し同棲をする女性を相楽さんが演じ、それを覗き見するというグラビア企画。相楽さんは透明感のある色気を存分に披露。清楚なファッションで笑みを浮かべすシーンや、かと思えば、黒のランジェリーに包まれたマシュマロバ