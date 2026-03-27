羊の皮を被った狼！ 650馬力の爆速ホットハッチ！市販化には至らなかったものの、その革新性や斬新さから、ファンのあいだで話題となっているコンセプトカーは数多く存在します。フォルクスワーゲンはかつて、「ゴルフ」の小さなボディに6リッターの巨大なエンジンを搭載したモンスターマシンを公開していました。一体どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“650馬力”の斬新「“後輪駆動”コンパク