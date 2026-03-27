ロッテは27日、西武戦の試合前に俳優・森永悠希さんが始球式を行った。森永さんは球団を通じて「とてつもなく緊張しました…！が、千葉ロッテマリーンズの皆様にとってよい風が沢山吹きますようにと念じながら投げさせていただきました！勝利で喜ぶ顔が沢山見られますように…！応援しています！」とコメント。