アニメ『ゴールデンカムイ』を題材にした「一番くじ ゴールデンカムイ 〜金塊争奪戦〜」が、3月28日（土）から、全国の「ローソン」、「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。【写真】尾形や海賊も立体化！景品のラインナップ詳細■描きおろしイラスト使用のアイテムも今回登場するのは、最終章のアニメ放映にあわせて初展開されるMASTERLISEシリーズや、描きおろしイラストを使用したアイテム