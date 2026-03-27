浜松市は3月27日、市内の県営団地の複数の棟で、水道メーターあわせて55個の盗難被害が発生したと発表しました。 3月26日午前、浜松市中央区の県営佐鳴湖団地で、不審な水漏れを設備管理の担当者が発見しました。その後、通報を受けた市や警察が現場検証を行ったところ団地の4棟で計55個（20万円相当）の水道メーターが盗まれていることが発覚しました。 被害にあった水道メーターは、いず