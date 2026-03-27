東京・板橋警察署でカメラが捉えたのは、のしのしとゆっくり歩く男。職業不詳の福田琉斗容疑者です。40代のタクシー運転手の男性を殴り、大けがをさせた疑いが持たれています。事件があったのは2025年12月。福田容疑者ら2人は、トラブルになっていた男女3人を追いかけ、板橋区のタクシー会社の敷地内に侵入。そこで現れたのがタクシー運転手の男性です。「外でやってくれないか」と注意されると、福田容疑者は腹を立て、犯行に及ん