教職員2人が懲戒免職です。27日付けで懲戒免職処分を受けたのは上天草高校に勤務する51歳の男性教諭と、鹿本高校の42歳の男性教諭です。 県教委によりますと、上天草高校の男性教諭は去年5月、スカートの中を盗撮し、その動画を含む大量のアダルト動画や写真などを学校管理のUSBに保存・閲覧していたということです。鹿本高校の男性教諭はことし2月、飲食店で酒を飲んだ後車を運転して帰宅中、物損事故を起こし酒気帯び運