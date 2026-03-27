東京・池袋の「サンシャインシティ」で26日夜、21歳女性が元交際相手の男に刺され、死亡した。男は別れた後も付きまとい行為を続け、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていた。対策が取られた中で、事件が発生した。目撃者が語る事故直後の現場憧れの職場で働く夢を叶えた21歳の女性。元交際相手の男はなぜ殺害するに至ったのか。死亡した女性について友人は、「明るかったけど、言葉の節々に男性を怖がる感じがあった」と振り