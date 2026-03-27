7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が27日、京セラドーム大阪で行われた2026シーズン開幕戦となるオリックス・バファローズ VS. 東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登板。5年連続5回目となる開幕戦始球式登板を果たし、“始球式最多登板”を目指すと意気込んだ。【写真】おニューの7色のグローブを披露する藤原丈一郎大の”オリ党”で知られる藤原は、背番号「728」（なにわ）のユニフォーム姿で登場し、一礼し