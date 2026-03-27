神奈川・横浜市でカメラが捉えたのは、あふれんばかりの商品を袋に詰めこむ男。人気の品薄商品ばかりを狙った“スイーツドロボー”の瞬間です。被害者は「非常に憤りを感じている」と話します。明け方の無人スイーツ販売店に現れた1人の男。商品を手に取って品定めすると、レジにあった袋を1枚手に取り、商品を次々に袋の中へ。あっという間に袋はパンパンの状態になります。男の手元を見ると、商品をとる手の方だけ手袋のようなも