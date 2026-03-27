熊本城ホールで開催中の木梨憲武展は27日、来場者が2万人に達しました。 2万人目の来場となったのは、菊陽町に住む緒方芳美さん（48）、亮介くん（10）親子で、記念にタオルなどのグッズが贈られました。木梨憲武展は4月5日までです。