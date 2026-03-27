ヒグマ駆除のための発砲をめぐり、猟銃所持の許可を取り消されたハンターの男性が処分の撤回を求めていた裁判。最高裁は27日午後、二審の判決を破棄し、男性の訴えを認める判決を下しました。男性の逆転勝訴です。3月22日には早くもヒグマが目撃された北海道。2026年もクマによる被害が懸念される中で、今回の判決は下されました。最高裁まで争われたのは、2018年に北海道で起きたヒグマへの発砲です。ハンターの池上治男さんは当