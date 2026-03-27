参院予算委の集中審議で質問を聞く高市早苗首相＝25日自民党の参院側で2026年度当初予算案の審議を巡り、採決を前に各委員会で審議する「委嘱審査」を4月1日以降に実施する案が浮上した。日程が固まれば、高市早苗首相が意欲を示してきた当初予算の25年度内成立は見送られる。週明け30日にも立憲民主党と協議する方針。自民幹部が27日、明らかにした。当初予算を3月中に成立させるのは極めて困難になっている。30日は終日、衆