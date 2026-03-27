◇パ・リーグ西武ーロッテ（2026年3月27日ZOZOマリン）西武のドラフト1位・小島大河が明大の同期生対決でプロ初安打を放った。「9番・捕手」で開幕戦でスタメン出場し、迎えた3回1死での第1打席。2球目のスライダーを捉えて右前に運んだ。記念のボールは三塁側のベンチに戻された。これがプロ初安打。明大ではバッテリーを組んでいたロッテのドラフト2位・毛利海大からのメモリアルの安打となった。