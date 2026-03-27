カンテレは27日、大阪市の同局で春の改編会見を開催した。今春の改編率はキー局のフジテレビの大改編を受けて、ゴールデン帯が41・4％、プライム帯が48・5％、全日帯が30・5％に上った。ポイントとして「情報発信力の強化」「エンタメ力の強化」「コンテンツ・IPのマルチ展開を加速」の3点を掲げた。フジテレビの一連の不祥事により、昨年4月に大多亮社長が辞任したが、その後の影響について乾充貴編成局長は「少なくなっている」