◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほペイペイ）ソフトバンク・近藤健介が３回１死、ＷＢＣでチームメートだった伊藤大海のフォークを捉え、右翼席へ同点１号ソロを放った。ＷＢＣ日本代表では１３打数無安打に終わった天才打者は、開幕戦に「２番・右翼」でスタメン出場。２打席目に打った瞬間の確信アーチをぶち込んだ。「完璧に捉えることができました。しっかりと自分が求めるバッティングができたと思い