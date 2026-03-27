テレビ東京の竹崎由佳アナウンサーが、自身が担当していた同局系経済ニュース番組「ＷＢＳ（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜・午後１０時、金曜・午後１１時）を２６日の放送で卒業したことを報告した。竹崎アナはインスタグラムに「昨夜の放送をもってＷＢＳを離れることになりました」と報告。続けて「１年半前、スポーツ番組から報道番組に移ってすぐの頃、新人に戻った気分で０から勉強しようと心に決めたのがつ