楽天・滝中瞭太投手が２７日、開幕２戦目となる２８日のオリックス戦（京セラＤ）に向けての意気込みを語った。オープン戦で３年ぶりの開幕ローテ入り。「すごく光栄なこと。結果で応えたい」と力を込めた。相手打線については「長打力もある。２、３、４点と１イニングで取られないように気をつけたい」と警戒した。昨季は４勝９敗の借金５。今季は一転して貯金をもたらす存在になる。