昨年９月に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が２７日までにＳＮＳを更新。親子で大人気漫画のコスプレを楽しむ姿が話題になっている。自身のインスタグラムに「しまむらバースデイのドラゴンボール服、とどいた！！双子男子に着せられて最高！！かわいいいいい悩んだけどお兄ちゃんが悟空、弟くんがベジータです」とつづると、親子でコスプレを楽しむ姿を披露。自身も道着姿になった、仲睦まじい様子などを公開