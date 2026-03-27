◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）阪神・大山悠輔内野手が中犠飛を放ち、今季チーム初得点を生み出した。２点ビハインドの４回１死一、三塁。フルカウントから巨人のルーキー左腕・竹丸の１４９キロ直球を打ち返し、三塁走者の中野が生還した。昨季の巨人戦打率３割７分６厘の“Ｇキラー”が、開幕戦から存在感を示した。