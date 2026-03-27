◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のボビー・ダルベック内野手が「４番・一塁」で先発出場し、来日１号を放った。新４番が開幕戦から爆発した。２―１の４回１死で迎えた第２打席。阪神先発・村上の２球目外角１２６キロスライダーを捉え、バックスクリーンまで運んだ。打球速度１７１キロ、飛距離１２６メートルの特大弾。メジャー通算４７本塁打でブルージェイズに移籍した岡本に代わる主砲として