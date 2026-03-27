「すみだ水族館」（東京・墨田区）で人気急上昇中の「オットセイ」が主役の「すみだオットセイファン感謝祭」が２７日から始まった。アシカやアザラシと混同されがちな「オットセイ」の人気向上のため、昨年「いいえそれはオットセイ展」を開催したところ急激にファンを拡大。イベントをきっかけに「オットセイ」目当てに来館する人が増え、認知度がアップしたことから、ファンへの感謝を込めて、さらに魅力を感じてもらうイベ