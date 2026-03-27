ようやく鹿児島にも春の到来です。気象台は27日午後、桜の開花を発表しました。 （開花宣言）「6輪以上咲いたので開花、発表します」 鹿児島市にある鹿児島地方気象台では27日午後3時半ごろ、職員がソメイヨシノの標本木に開花条件の5、6輪を超える10輪以上の花が咲いているのを確認し開花を発表しました。 Q.開花を確認できていかがですか？ （鹿児島地方気象台 地福淳一調査官）「ちょっと、ほっとしますね。スギ花粉も終わ