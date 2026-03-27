¹¶Î¬POINT ¡Ú£Ï£ÐÆÃÊÌÁÈ¡Û£±ÉÃ£°º¹°Ê¾å¤ÎÉé¤±¤ÏÂçÉý³ä°ú £Ï£ÐÆÃÊÌÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢£°ÉÃ£±°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤¿ÇÏ¤¬¡Î1¡¦0¡¦0¡¦9¡Ï¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥Þº¹¤Ê¤·¤Ç¤ÎⅤ¤Ï¡Î2¡¦1¡¦0¡¦2¡Ï¤È¡¢¿É¾¡¤·¤¿Êý¤¬¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿Éé¤±¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢£°ÉÃ£¹º¹¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡Î2¡¦4¡¦5¡¦30¡Ï¤À¤¬¡¢£±ÉÃ£°°Ê¾å¤ÎÉé¤±¤Ï¡Î0¡¦0¡¦1¡¦25¡Ï¤È´¬¤­ÊÖ¤·¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¡£ ¡ÚÏÈ½ç¡Û¶ö¿ôÏÈ¤¬Í¥Àª¤¿¤À¤·⑮⑯ÈÖÏÈ¤Ï³ä°ú £²ÏÈ¡Î3¡¦1¡¦2¡¦13¡Ï¡¢£´ÏÈ¡Î1