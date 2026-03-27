欧州株原油高を受けて続落、きょうは石油関連と鉱山関連いずれも下落 東京時間19:29現在 英ＦＴＳＥ100 9922.43（-49.74-0.49%） 独ＤＡＸ22369.97（-243.00-1.06%） 仏ＣＡＣ40 7711.15（-58.16-0.74%） スイスＳＭＩ 12567.40（-74.56-0.59%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 【石油株】 東京時間19:29現在 ＢＰ 575.60（-7.50-1.29%） シェル 3438.00（-34.50-0.9