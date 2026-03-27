マイチャン。スマイルアクション信州の子供たちの話題です。TSB児童画展で今年度、最高賞を受賞した15歳の少年が中学卒業を記念した初めての個展を開いています。伝えたいのは感動することの素晴らしさです。長野市の茶臼山を歩いている時に見つけたという昆虫や動物園のライオン…。およそ40点を展示しているのが長野市の猪爪虹暉さん15歳が初めて開いた個展です。猪爪虹暉さん「（最初は）昆虫にすごく興味が出てきてその昆虫を