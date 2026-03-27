名古屋銀行が、静岡銀行を傘下に持つしずおかフィナンシャルグループと経営統合する方針を明らかにしました。名古屋銀行の藤原一朗頭取：「経営統合という手段を使って、地域のため、お客さまのため、経済を盛り上げて未来に向かって飛躍していくという目的を実現できる」名古屋銀行と、地方銀行でトップクラスの静岡銀行を傘下に持つしずおかフィナンシャルグループは27日午後、東京で会見し、経営統合に向けて協