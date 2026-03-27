7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（30）が27日、京セラドーム大阪で行われた2026シーズン開幕戦となるオリックス・バファローズVS東北楽天ゴールデンイーグルスの始球式に登場。始球式後の囲み取材では、新しいカラフルなグローブについて語った。【写真】かっこいい！なにわ男子仕様のグローブを持つ藤原丈一郎大の”オリ党”で知られる藤原にとって5年連続5回目となる開幕戦始球式。背番号「728」のユニフォーム姿で登