都内のホテルで覚醒剤などを所持したとして逮捕された女性について、東京地検は不起訴処分としました。2024年6月、東京・大手町のホテルの一室で男女2人とともに覚醒剤やコカインを所持したとして逮捕された大学生だった22歳の女性について、東京地検は27日付で不起訴処分としました。東京地検は、不起訴の理由について「嫌疑不十分」としています。