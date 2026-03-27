元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、27日放送のテレビ朝日系「ザワつく！」金曜日」（金曜後6・50）に出演し、雪にまつわるマネジャーとの一悶着（ひともんちゃく）を明かした。ある土曜に用事のため、別荘のある神奈川県の湯河原へ行ったという一茂。「その日は泊まって、日曜日に帰らなきゃいけなかった。午前中に」。ところが、道路は雪で通行止めに大渋滞。3時間かけて、かろうじて湯河原に着いたという。不測