南砺市はきのう、書類の処理が遅れたことをごまかそうと公文書を作り直した男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。停職処分を受けたのは南砺市ブランド戦略部の50代の男性です。男性は去年8月、市が補助金を受けるための書類の事務処理を怠り、申請に間に合わなかったことをごまかそうと、その公文書の日付を変えるなど作り直したということです。職員は聞き取りに対し、「公務員としてやってはいけないことをしてしまった」と