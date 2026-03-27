3月27日発表 「つげ義春コレクションねじ式／夜が摑む」（ちくま文庫）書影。画像はAmazonより 【拡大画像へ】 漫画家・つげ義春氏が3月3日、誤嚥性肺炎のため亡くなった。筑摩書房の公式Xにて伝えられた。 つげ義春氏は、「ねじ式」など、前衛的な作品で知られる漫画家。筑摩書房の投稿には、遺族からのコメントも掲載されており、つげ氏が公の場に出ることを好まず家族想いな性格だったことや