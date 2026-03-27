【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年11月28日に同時公開され、2作合わせて総動員数85万人、累計興行収入20億円を突破する大ヒットを記録（1月8日現在）したMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』と、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』が映像作品化。7月8日に同時リリース