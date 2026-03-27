○トーア紡 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.26％にあたる20万株(金額で1億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から6月30日まで。 ○ＡＭＩ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の15.96％にあたる250万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月28日から27年3月27日まで。 ○クリエート [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.13％にあ