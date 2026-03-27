漫画家・つげ義春さんが誤嚥性肺炎のため亡くなっていたことが27日、筑摩書房の公式Xで発表されました。88歳でした。つげ義春さんの訃報について、「漫画家のつげ義春さんが、2026年3月3日、誤嚥性肺炎のため逝去されました。88歳でした」と発表。「あまりに突然の訃報で、筑摩書房一同、深い悲しみに沈んでいます。謹んでお悔やみ申し上げます」とコメントしています。筑摩書房のホームページによりますと、つげ義春さんは1937年