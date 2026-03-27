◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)阪神が大山悠輔選手の犠牲フライで1点を返しました。2点ビハインドの阪神は4回、先頭の中野拓夢選手が追い込まれながらも粘りフォアボールを選ぶと、3番・森下翔太選手がヒットでノーアウト1塁3塁を作ります。このチャンスで4番・佐藤輝明選手に打席がまわりましたが、巨人の先発・竹丸和幸投手のチェンジアップに空振り三振となります。それでも続く大山悠輔選手はセンターへ運