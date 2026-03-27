◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)ロッテの松川虎生選手が先発のルーキー毛利海大を助ける先制タイムリーを放ちました。松川選手はこの日、「8番・捕手」でスタメン出場。2回に1死から主将のソト選手が左中間への2塁打で出塁すると、2死となって松川選手に第1打席が回ります。すると3球目148キロの直球をセンター前にはじき返し、先制のタイムリーヒットとなりました。2塁からソト選手が激走。生還するのを見届