◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月27日、東京ドーム）試合前の始球式に登場したのはミラノ・コルティナ五輪の金メダリスト、木村葵来（きら）選手です。木村選手はスノーボード男子ビッグエアで日本人男子初の金メダル。ビッグエアとは巨大なジャンプ台から空中に飛び上がり、約3秒の滞空時間で斜め・縦・横の回転やボードをつかむグラブなどを組み合わせた技で競う競技です。野球場にきたのは初めてだという木村選手。マウ