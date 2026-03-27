皇族数の確保策を巡り、衆参両院は、全党派が参加する全体会議を4月15日に開く方向で調整に入った。関係者が27日、明らかにしたもので、全体会議の開催は2025年4月以来、約1年ぶりとなる。一方、中道改革連合は、党内に設置した「安定的な皇位継承に関する検討本部」（笠浩史本部長）の初会合を30日に開く。与党は今国会での皇室典範改正に意欲を示していて、中道は党内の意見集約を進める方針だ。