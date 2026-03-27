棋士編入試験に再挑戦した将棋の福間香奈女流五冠、3連敗で不合格となりました。 関西将棋会館で行われた棋士編入試験の第3局。福間香奈女流五冠が対局に臨みました。試験は新人の棋士5人と対局し、3勝すれば合格ですが、すでに2敗と苦しい展開。 3月27日午後4時すぎ、投了し、不合格となりました。福間女流五冠の編入試験はこれが2度目。結婚と出産を経て再挑戦しましたが、女性初のプロ棋士誕生はなりませんでした。